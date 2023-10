Wein, der das Herz erfreut

Viele Weinbauern stehen mitten in der Weinlese, der Weintraubenernte. Der Psalm 104,15 spricht von einem Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Wein spielt schon von Anfang an in der Bibel eine herausragende Rolle. Noach gilt (nach Gen 9,20) als erster Weinbauer, der aber selbst die Folgen des übermäßigen Weinkonsums nicht abschätzen konnte, denn er wurde betrunken vom Wein. Wahrscheinlich spielen besonders die mediterranen Bedingungen und die guten Böden eine große Rolle, sodass der Weinbau in Palästina auf eine mehrtausendjährige Tradition zurückblickt.

Wein gehörte, wenn man ihn sich leisten konnte, zum Bestandteil jeder ordentlichen Mahlzeit, aber auch zu den größeren Feiern. „Dann reichte er ihm auch Wein und Isaak trank“, heißt es von Jakob und seinem Vater Isaak (Gen 27,25). Im Unterschied zur griechisch-römischen Welt tranken in Israel auch Frauen Wein, wie das Buch Ijob weiß (1,13): „Nun geschah es eines Tages, dass seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken.“ Die Bibel kennt allerdings keinen Weißwein, sondern ausnahmslos nur Rotwein, wie es schon im Buch Deuteronomium (32,14) heißt: „Das Blut der Trauben trankst du gegoren.“

Bis heute nimmt der Wein im täglichen Leben als Zeichen der Gastlichkeit seinen Platz ein. Mit dem Opfer Jesu, dessen Leib und Blut durch Brot und Wein symbolisiert werden, erhielt der Wein aber eine sakrale Bedeutung. Jesus sprach: „Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes.“ (Mk 14,23-25.