Ein Mensch hat sich in der Wüste verirrt. Unerwartet erreicht er trotzdem eine Oase, ja er hört sogar Wasser sprudeln, denkt aber: „Mein Wunschdenken spiegelt mir etwas vor, in Wirklichkeit ist da nichts.“ Er ist zwar stolz auf seine Erkenntnis, aber es verlässt ihn die Kraft. Kurze Zeit später finden ihn zwei Beduinen – tot. „Kannst du so etwas verstehen?“, sagt der eine zum andern. „So nahe am Wasser, die Datteln wachsen ihm fast in den Mund! Wie ist das möglich?“

Das Corona-Virus hat viele Menschen das Leben gekostet. Abstand halten, Maske tragen und im Fall einer Erkrankung: hoffen. Das waren zu Beginn der Pandemie die Möglichkeiten, mit dem Virus umzugehen. Vieles an Gemeinschaft, Begegnung und Leben kam zum Erliegen.

Dann wurden Impfstoffe entwickelt, die dem Virus seine heimtückische Macht nehmen. Es ist erwiesen: Die Impfung verhindert in den allermeisten Fällen einen schweren Krankheitsverlauf. Aber trotz des Impf-Angebots sind 40 Prozent der Bevölkerung nicht geimpft, viele davon wollen auch weiterhin darauf verzichten. Dabei kann die Rede nicht von jenen sein, bei denen objektiv begründbar Vorsicht geboten ist.

Aber Parolen wie: „Ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen“, „Die Impfung macht unfruchtbar“ oder „Ich habe ein gutes Immunsystem, das schützt mich“ sind längst widerlegt und als Propaganda oder medizinische Selbstermächtigung enttarnt. Ist denn so viel Vertrauen in die Wissenschaft und gegenüber politischer Verantwortung verloren gegangen? Wem schenken wir eigentlich unseren Glauben und unser Vertrauen?

Es gibt Menschen, die an allem und jedem zweifeln, nur nicht an sich selbst. Ich bin ein Mensch, der glaubt und vertraut, denn ich weiß, dass ich in vielen Sachfragen nicht versiert bin. Ich glaube, dass es gute Fachleute gibt, die im besten Sinne für Mitmenschen forschen und handeln. Glauben und Vertrauen sind für mich wichtig, um gut leben zu können. Ich bin dankbar für meinen Impfschutz.