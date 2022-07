Werbung

„Sei gut zu dir und nimm dich an. Nur wer sich selber lieben kann, liebt auch den anderen neben sich.“ Im Evangelium eines der letzten Sonntage ging es um das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wer ist mein Nächster? So lautete die Frage des Gesetzeslehrers an Jesus.

Wir alle sind aufeinander angewiesen. Im Alltag mag das manchmal anders scheinen, da können wir mitunter dem Wahn verfallen, den anderen nicht zu brauchen: Das mache ich schon alleine! Ich brauche niemanden! Und umgekehrt erfahren wir andere als Last und Zumutung: den nervenden Kollegen, den Verwandten, der mich aufregt, oder den Fremden, der mich verunsichert.

Aber wir brauchen einander! Extremsituationen machen deutlich, was im Alltag nur am Rande wahrgenommen wird: Bin ich in Not, ist mir jede Hilfe recht. Wem das Wasser bis zum Hals steht, der fragt nicht, sondern greift zu. Wer immer ihm jetzt die Hand reicht, ist nicht mehr fremd, sondern ganz nahe. Aus dem Fremden wird der Nächste. Für den Hilfesuchenden spielen Sympathie, Herkunft oder Religion keine Rolle.

„Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“, fragt der Gesetzeslehrer. „Gehe und handle genauso!“, antwortet Jesus.

Handeln aus Mitgefühl, Liebe und Gewissen ist gefragt, nicht regelkonformes Verhalten und auch nicht blinde Gebotserfüllung. Der Samariter hatte Öl, Wein und Binden bei sich. Was haben wir bei uns? Sind unsere Möglichkeiten auch oft begrenzt, in jedem Fall bleiben Geduld, Zuneigung, Anteilnahme, Herzlichkeit, Verständnis und nicht zuletzt unser Gottvertrauen.

Zwischen Jericho und Jerusalem spielt diese Geschichte und sie ist noch nicht zu Ende gekommen. Sie setzt sich überall dort fort, solange es Menschen gibt, die ähnlich schwierige Wege gehen, und solange sind wir immer wieder angefragt: Wer ist mein Nächster? Wo stehe ich? Fragen, die nur in der Praxis ihre Antwort finden, darum: Gehe und handle genauso!