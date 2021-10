Wie oft der Schein trügt

Wie leicht lassen wir uns von Äußerlichkeiten beeindrucken: vom Aussehen, vom Auftreten, von Worten. Jesus zeigt uns immer wieder auf, dass bei Gott andere Maßstäbe gelten als bei uns Menschen. Gott sieht nicht auf das Äußere, sondern auf das Herz eines Menschen. Dann kann nämlich das, was uns so groß und beeindruckend an Menschen erscheint, in Wirklichkeit plötzlich ganz klein sein – und umgekehrt.

Was bin ich eigentlich wirklich bereit zu geben? Bei dieser Frage geht es nicht einfach nur um eine materielle Frage. Nein, bei dieser Frage geht es um etwas Tieferes. Was bin ich bereit zu geben – in meinem Glauben, durch meine Hoffnung, in Bezug auf die Liebe, die meinem Herzen innewohnt? Bin ich bereit, wirklich alles zu geben, oder habe ich Angst, dadurch etwas zu verlieren? Fehlt mir letztlich doch das unerschütterliche Vertrauen auf Gott – muss ich mir zur Absicherung doch einen Bereich für mich allein reservieren?

Erst durch das Tun eines Menschen kommt sein wahres Wesen zum Ausdruck. Worte können immer wieder blenden, aber die Taten sprechen eine eindeutige Sprache. Oft müssen wir erkennen, dass zwischen Theorie und Praxis im Leben eines Menschen ein großer Unterschied besteht. Das erfahren wir tagtäglich in der Politik, in der Gesellschaft und auch in unserer Kirche.

Und wie ist das bei uns selbst? Durch unsere Worte können wir wohl andere beeindrucken, aber unsere Taten sprechen stets eine eindeutige Sprache. Menschen können wir blenden, aber Gott lässt sich nicht irreführen!