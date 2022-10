Wovon leben wir morgen?

Werbung

Vor wenigen Tagen wurde der Zukunftsreport „Landesstrategie Niederösterreich 2030“ im NÖ Landhaus präsentiert. Der Report ist die Zusammenfassung einer Gesprächsreihe mit in- und ausländischen prominenten Experten. Unter der Devise „Mein Land denkt an morgen“ wurden zentrale Bereiche des gesellschaftlichen Lebens angesprochen und auf Zukunft hin befragt: Arbeit und Wirtschaft; gutes Wohnen; Mobilität und Bürgerbeteiligung; die Generationenfrage und die Basis für ein gutes Leben. Darüber wurde tief nachgedacht und eine Zukunftsperspektive für Niederösterreich entworfen.

Zwei entscheidende Sichtweisen haben mir in dieser Veranstaltungsreihe gefehlt: Kultur und Religion! Wir brauchen gerade für das Morgen: Kultur! Damit meine ich nicht nur Konzerte oder Ausstellungen – sondern eine Lebenskultur, durch die eine positive Prägung der Menschen im Land entsteht. Gerade in den Verwerfungen unserer Zeit: etwa neue Formen der Solidarität, des Ausgleichs, ein tragfähiges Menschen- und Gesellschaftsbild, wir brauchen ein gesundes Wertefundament, das gerade in den anstehenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen trägt.

Dazu gehören Religion und Religionen. Sie müssen Teil der Lebenskultur sein und gehören nicht in die Etage von Subkultur. Religion als Teil der Lebenskultur leistet einen wichtigen Beitrag: Sie öffnet das Leben für Transzendenz; sie geht in die Tiefe; man fragt über sich hinaus. Wo diese Öffnung fehlt, bilden sich mehr und mehr Ideologien und Fundamentalismen. Politik und Gesellschaft dürfen nicht in Pragmatik stecken bleiben. Der Horizont muss weit werden!