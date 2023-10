Zeitweiliger Online-Verzicht?

Wie verwirrt man ist, wenn im Auto das Navigationssystem nicht mehr funktioniert, weiß jeder, der ein unbekanntes Ziel termingerecht erreichen möchte. Ich bin kein Internetgegner und greife selber häufig zum Mobiltelefon. Es gibt so viele Fortschritte in Wissenschaft und Technik, die Leben retten. Die Vorteile der Digitalisierung wird niemand abstreiten, aber ebenso ihre Gefahren, die nicht zuletzt in der Kriegsführung schreckliche Folgen haben. Deshalb ist der Mensch in seiner Freiheit und Verantwortung gefordert, denn immer mehr gerät das Menschliche im Menschen in Not, wenn die digitale Welt wichtiger wird als die reale.

Ein gutes Wort kann so viel Segen bringen. Ein herzlicher Blick kann Tausende von Bildern nicht ersetzten. Ein zuhörendes Ohr kann durch Chatten niemals ersetzt werden. Eine tröstende Hand kann wieder Halt geben. Selbst Online-Gottesdienste können nie die reale Gemeinschaft von Gläubigen ersetzen.

Besonders ärgerlich wird es, wenn das Mobiltelefon und die ständige Online-Präsenz eine normale Kommunikation zwischen Menschen behindern, wenn die Konzentration in Uni und Schule ständig durch belanglose Nachrichten und Bilder durchbrochen wird. Deshalb wäre es gut, internetfreie Räume und Zeiten wieder zu schaffen. Durch diesen zeitweiligen Verzicht könnte es uns wieder bewusstwerden, dass der lebendige, freie, zur Nächsten- und Gottesliebe fähige Mensch wichtiger ist als virtuelle, manipulierbare Wesen.