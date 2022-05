Zuflucht in schwerer Zeit

Werbung

In der Not rufen Kinder oft nach ihrer Mutter. Bei ihr erwarten sie sich Geborgenheit, Hilfe und Trost. Diese menschliche Seite ist auch in die religiöse Erfahrung des christlichen Glaubens eingegangen. Immer wieder erinnern uns die Marienwallfahrtsorte weltweit oder kleine Marterl wie auch gewaltige Mariensäulen an diese Erfahrung: Wer sich an die Gottesmutter Maria wendet, erfährt Trost, Schutz und Hilfe.

Mitten im Herzen Wiens steht die Mariensäule der Immaculata Am Hof. Sie wurde von Kaiser Ferdinand III. aufgestellt und am 18. Mai 1647 feierlich geweiht.

Damals wurde der 8. Dezember als gesetzlicher Feiertag in Österreich eingeführt, der in der dunklen Zeit der NS-Herrschaft 1938 abgeschafft wurde und seit 1947 aufgrund eines Volksbegehrens wieder gesetzlicher Feiertag in Österreich ist. Die heutige Säule mit ihrer Bronzefigur wurde 1667 von Kaiser Leopold I. errichtet.

In bedrängten Zeiten dürfen auch wir uns an die Gottesmutter Maria wenden. Dies hat uns auch Papst Franziskus vermittelt, als er am 25. März die ganze Welt, insbesondere die Ukraine und Russland, dem Unbefleckten Herzen Mariens weihte.

Mit ihm rufen wir vertrauensvoll: „Mutter Gottes, die du auch unsere Mutter bist, dir vertrauen wir uns an und feierlich weihen wir die Kirche und die ganze Menschheit, insbesondere Russland und die Ukraine, deinem Unbefleckten Herzen. Nimm diesen unseren Weiheakt an, den wir mit Vertrauen und Liebe vollziehen. Gib, dass der Krieg aufhört, und schenke der Welt den Frieden.“