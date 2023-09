Zurück von der Wallfahrt

Auf keinen anderen Beitrag in den NÖN habe ich bisher so viele Rückmeldungen erhalten wie auf den, den ich vor dem Sommer über das Pilgern geschrieben habe. Offensichtlich ist es nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Menschen ein Bedürfnis, sich auf ein geistliches Ziel hin auf den Weg zu machen, Anstrengungen auf sich zu nehmen, für einige Zeit in ganz andere Anforderungen zu treten, als sie der Alltag bereithält. Dafür sei allen, die eine solche Reise unternehmen, Dank gesagt: Jede noch so kleine Pilger- oder Wallfahrt hält einen vom Zuwachsen bedrohten Waldweg oder Wiesenpfad am Leben; bewahrt eine etwas abgelegene Kirche davor, vergessen zu werden; bringt einer Gastwirtschaft den lebensnotwendigen Umsatz. Das ist Regionalförderung im besten Sinn!

Von den Früchten, die man für sich selbst daraus zieht, ganz zu schweigen, denn eine gute Wallfahrt wirkt nach: Erfüllt von Dankbarkeit geht man wieder an die Anforderungen des Lebens heran und denkt über manches nach, was wichtig ist oder sich wichtig macht. Dabei helfen die Erfahrungen des Weges.

Am Jakobsweg gibt es einen schönen Spruch: „Der Weg gibt dir nicht immer, was du willst – aber er gibt dir immer, was du brauchst.“ – wer sich auf diesen Satz einmal eingelassen hat, wird ihn auch im eigenen Leben bewahrheitet sehen: Die Welt richtet sich nicht nach mir – und sie ist auch nicht dazu da, mir meine Wünsche zu erfüllen! Aber jeden Tag gehe ich meinen Weg lernend weiter – und ich weiß, dass es sich lohnt, inmitten des Alltags das große, ewige Ziel nicht zu vergessen!