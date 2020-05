In gewohnter Normalität und Verlässlichkeit entfaltet sich im Hofgarten unseres Stiftes zurzeit blühendes Leben. Dieses Wachsen und Blühen zeigt mir ein Bild für die Rückkehr in das „normale“ Leben. In unserem Garten blüht aber nicht alles gleichzeitig. Es blüht eines nach dem anderen. Das ist Normalität im Garten. „Alles hat seine Zeit“, so die biblische Formulierung.

Wie ist das mit unserem Zurück zu der „gewohnten“ oder gar einer „neuen“ Normalität? Haben wir nicht manchmal die Zeit vor der Krise mit dem vielen Stress, dem allgegenwärtigen Leistungsdruck und dem rasanten Lebenstempo als „nicht mehr normal“ beurteilt? Als krank machend empfunden? Wollen wir wieder dahin zurück?

Aber man braucht und kann doch nicht immer alle Aufgaben gleichzeitig erledigen. Dafür aber sollte man sie verlässlich tun. Man muss nicht überall sein. Es reicht manchmal auch, einfach einmal nur da zu sein. Muss man wirklich alles auf einmal und am besten sofort haben? Die Krise hat uns doch auch nachdrücklich vor Augen geführt, was das Leben wirklich (nicht) braucht! Freilich: Die Folgen der Corona-Pandemie hinterlassen große Probleme, die sehr viele Menschen treffen. Viele sind wirtschaftlich-existenziell in eine Krise geraten, andere in soziale Isolation. Wir zahlen einen hohen Preis, von vielem müssen wir Abstand nehmen.

Dennoch: Die Pandemie zeigt: Gelungenes Leben ist mehr als gute wirtschaftliche Erträge und digitaler Datenfluss. Qualitätsvoll leben wir vor allem mit Gemeinschaftspflege, Engagement und Menschlichkeit in einem sorgsamen Miteinander. Wie wertvoll das ist, haben wir in der Krise zu spüren bekommen, wenn wir es erleben durften. Aber auch, wie sehr wir es vermissen, wenn es fehlt. Die wechselnde Blütenpracht im Garten gibt mir Hoffnung. Hoffnung auf Begegnung mit Herzlichkeit, Entwicklung Schritt für Schritt und dass alles seine Zeit haben darf. Zu dieser Normalität möchte ich zurück.