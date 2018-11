Noch keiner ist zurückgekommen – oder doch? Es ist das gleichbleibende Argument skeptischer Zeitgenossen, wenn vom Fortleben nach dem Tod die Rede ist. Die Zweifler sagen dann gern: „Es ist noch niemand zurückgekommen, der gestorben ist.“ Fürs Erste klingt ein solcher Spruch überzeugend. Wer will darauf schon etwas sagen? Es ist ja offenkundig, dass der Sprecher Recht hat! Oder vielleicht doch nicht ganz? Gibt es wirklich niemanden, der zurückgekommen ist, der die Schwelle des Todes überschritten hat und dann doch wieder ins Leben getreten ist?

Wenn wir als Christen unseren eigenen Glauben ernst nehmen und wenn wir den Zeugen der Auferstehung Christi vertrauen und ihr Wort als wahr halten, dann können und müssen wir einer solchen Rede entgegnen: Doch, einer ist zurückgekommen – nämlich Jesus Christus. Er wurde für uns gekreuzigt und hat als Mensch wirklich den Tod erlitten.

Der Tod konnte ihn aber nicht für immer festhalten. Am dritten Tage ist er auferweckt worden und dann den Jüngern erschienen. Wiederholt hat er sich ihnen als Auferstandener gezeigt und so bezeugt, dass er lebt! Sein Leben ist unzerstörbar; der Tod hat keine Macht mehr über ihn.

Seit dem Tod Jesu Christi am Kreuz und seit seiner Auferstehung können wir mit dem Apostel Paulus sagen: „Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ (1 Kor 15,55). Von Ostern her fällt also Licht genau auf diese Frage. Christus ist als Erster zurückgekommen um alle zu retten, die an ihn glauben. Die Seele des Menschen ist unsterblich und deshalb ist uns allen eine ewige Vollendung – ein ewiges Leben verheißen. Wir sind zur Teilnahme an der Auferstehung berufen und deswegen gedenken wir in diesen Tagen auch unserer lieben Verstorbenen, die bereits ewig leben!