Es passierte vor drei Wochen auf meiner Lieblingsinsel Patmos. Eine unbedachte, unvorsichtige Bewegung und in Folge starke Sehstörungen auf einem Auge. Nachdem die Sache nicht besser wurde, zum Augenarzt auf die Nachbarinsel Leros. Dort die Diagnose, die ich ohnehin schon befürchtet hatte: Netzhautriss!

Und – sofort Lasertherapie! Meine Einwendungen, ich würde ohnehin in sechs Tagen nach Österreich zurückkehren, fruchteten nichts! Also Rückfahrt mit der Fähre nach Athen, dort in eine Augenklinik, der Eingriff mit dem Laser in wenigen Minuten beendet. Die Gedanken, die mir in diesen Tage durch den Kopf gegangen sind, waren voller banger Sorge: Mein „einziges“ voll funktionstüchtiges Auge nun in Mitleidenschaft gezogen!

Werde ich wieder lesen können? Welche Schädigungen werden bleiben? Und gleichzeitig die Erfahrung: Der Sehsinn ist tatsächlich ein kleines Wunder! Und mir fielen die Worte Jesu aus dem Lukasevangelium ein: „Dein Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird auch dein ganzer Körper hell sein. Wenn es aber krank ist, dann wird dein Körper finster sein. Achte also darauf, dass in dir nicht Finsternis statt Licht ist“

Und ich begann auch zu verstehen, wie sich der Blinde fühlen musste, der Jesus eindringlich bat, wieder sehen zu können. Ein klarer Blick, wie oft fehlt er uns, aber auch mir! Die Geschehnisse dieser Welt im richtigen Licht sehen zu können und dann erst urteilen und handeln! Diesen klaren Blick zu haben bedeutet für, mit hoher Achtsamkeit durch das Leben zu gehen und auf die Zeichen und die Spuren Gottes zu achten! Es bedeutet weiterhin, mit diesem klaren Blick hinter die Fassaden zu blicken, das Leid zu spüren, das hinter aller Aggression, hinter aller Gier und Falschheit steckt und dabei gelassen zu bleiben!

Der selige John Henry Newman schrieb treffend folgendes Gebet: „Herr, unsere Augen sind trüb, wir können Deine Zeichen nicht sehen. Du allein kannst unseren Blick klar machen und unser Herz erneuern. Lehre uns, auf Dein Wort zu hören.“