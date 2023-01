Gleichstrom, bitte

Werbung

Rund ein Hektar Boden wird jeden Tag in Niederösterreich mit Parkplätzen, Neubauten und Co. versiegelt. Darunter mitunter wertvolle Ackerböden. Gleichzeitig steigt unser Stromhunger, getrieben durch E-Mobilität, Ausstieg aus der fossilen Raumwärme und mehr E-Geräte.

Unter der Flagge der Energiewende macht es daher mehr als Sinn, „tote“ Flächen wie alte Mülldeponien oder Schotterteiche mit den Gleichstrom-Paneelen zu „pflastern“. Bei Letzteren tut der Schatten nicht nur den Fischen gut, auch das Algenwachstum wird eingedämmt. Agri-PV, Ackerbau zwischen und unter Paneelen, mag vielleicht für schlechtere Äcker eine Option sein.

Fix ist, dass ohne Mutige vor Ort und ohne Aufgeschlossene in Ämtern Prestigeprojekte wie jenes in Grafenwörth eine nerventötende Sisyphos-Partie wären. Jetzt gilt es, all die Parkplatz-Wüsten und Autobahnwände zu „beschatten“. Flächen gibt es in NÖ noch genug.