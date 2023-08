Es war in der Pfarre Maria Raisenmarkt im Dekanat Heiligenkreuz. Eine Gruppe traf sich zu einem Gespräch über den katholischen Glauben, genannt Patrizierrunde. Ziel ist es, danach mit Menschen außerhalb der Kirche über Religion besser ins Gespräch zu kommen. Während dieser Runde kam die Frage auf, ob es eigentlich Zufälle gebe oder ob alles von Gott gefügt sei. Da lächelte Diskussionsleiter P. Bernhard verschmitzt und antwortete zunächst: „Meine Lieben, nichts ist Zufall!“ In diesem Moment knallte der Wind eine Türe zu. P. Bernhard ergänzte daraufhin schlagfertig: „Nichts ist Zufall, außer wenn die Türe zufällt. Dann ist es ein Wirken des Windes. So auch in unser aller Leben. Jedes Zufallen einer Tür des Lebens ist ein Resultat des Windes – des Windes, des Wehens des Heiligen Geistes.“ Und so wurde das zufällige Zufallen der Türe gleich herangezogen, um das Wirken des Heiligen Geistes zu erklären. Pater Bernhard Vošicky wurde als Sohn eines Arztes in Wien geboren und trat als Theologiestudent ins Zisterzienserstift Heiligenkreuz ein. Die Priesterweihe empfing er 1975 auf dem Petersplatz durch Papst Paul VI. Er promovierte in St. Anselmo in Rom und war dann ab 1985 als Professor für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie an der Hochschule in Heiligenkreuz tätig. Zusätzlich zur wissenschaftlichen Tätigkeit war Pater Bernhard Pfarrer in Maria Raisenmarkt, in Sulz im Wienerwald und während des Heiliges Jahres Wallfahrtsseelsorger im Stift und von 2000 bis 2009 Stiftspfarrer. Er war Subprior, jetzt ist er Dekan des Konventes im Stift Heiligenkreuz. Er ist außerdem Autor mehrerer Bücher und gilt als beliebter Beichtvater und Exerzitienprediger.