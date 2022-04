Grüne Grenze

Werbung

Fast unbemerkt kommt es beim kleineren Koalitionspartner gerade zu einem Umbruch. In diesen Tagen erfolgt der Abgang des zentralen Strategen der Partei, Stefan Wallner. Er war schon zu Oppositionszeiten unter Eva Glawischnig prägend. Vergangenes Jahr trimmte er Vizekanzler Werner Kogler und Co. nach einer eher müden Performance in den Regierungsverhandlungen und den ersten Monaten auf der Regierungsbank auf offensiv, auch auf Kosten des Koalitionspartners und Sebastian Kurz.

Nun ist Wallner weg, was die ÖVP freut. Die Grünen dagegen haben ein strategisches Vakuum zu füllen. Aus ÖVP-Sicht ziehen die Grünen aber schon die nächste Grenze und bringen das zweite rote Tuch für Türkis in Stellung: Leonore Gewessler. Die Klimaministerin war jenes Regierungsmitglied, das zuletzt einiges auf der Haben-Seite der Ökopartei verbuchen konnte. Erst das Klimaticket. Dann die ökologische Steuerreform. Schließlich stoppte sie, parteiintern prestigeträchtig, Projekte wie den Lobautunnel. Das könnte laut Verfassungsjurist Heinz Mayer für die Ministerin zwar noch schwerwiegende juristische Konsequenzen haben. Bei den Grünen selbst aber nimmt Gewessler Fahrt auf.

Am Wochenende wird sie beim Bundeskongress zur Vize-Parteichefin bestellt. Und in der Partei pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Gewessler wird bei der nächsten Nationalratswahl wohl statt Kogler in den Wahlkampf ziehen. Die allein arithmetisch gegen Null gesunkenen Chancen auf eine Wiederauflage von Türkis-Grün erhöht das nicht. Eher werden die verbliebenen Großkoalitionäre bei SPÖ und ÖVP Morgenluft wittern.