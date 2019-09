Jetzt also doch: Victoria Hudson und Beate Schrott dürfen! Nämlich bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha an den Start gehen. Der Aufschrei der Aktiven wie auch der Verbände hat Wirkung gezeigt. „Gut gebrüllt, Löwen!“

Andererseits ist’s traurig, dass die Kleinen nur dann Recht bekommen, wenn sie nur laut genug schreien. Das Hin-und-Her im Vorfeld macht die ohnehin schon „belastete“ Geschichte dieser WM um ein Kapitel reicher.

Dass im steinreichen Emirat Katar die Rechte der Gastarbeiter, die all die schönen Sportstätten hochziehen durften, ebenso wenig hochgehalten werden wie hehre westliche Ideale á la Meinungsfreiheit, ist nicht unbekannt. Hat aber bei der WM-Vergabe – ähnlich wie bei anderen Großereignissen – niemanden gestört.

Offenkundig hat’s aber auch den Weltverband nicht gestört, dass aufgrund der straffen Limits und der kruden Nominierungspolitik das selbst festgesetzte Starterfeld (ursprünglich) nicht gefüllt werden konnte. Und etwa über die 100 Meter Hürden Läuferinnen fix dabei sind, die knapp eine Sekunde langsamer waren als NÖ-Paradeathletin Beate Schrott.

Die Kehrtwende – eine Woche vor der Eröffnungszeremonie der WM – kommt spät. Aber dass sie erfolgt ist, ist ein erfreuliches Signal für die Athleten jenseits des Rampenlichts. Für sie ist die WM-Bühne essenziell, weit wichtiger als für Superstars wie Justin Gatlin.

Die Nominierung ist kein Geschenk für Schrott & Co., sondern Lohn für Topleistungen.