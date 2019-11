Dann heißt es: 2. Und das Team kommt. Erklärt in einer knappen dreiviertel Stunde sein Konzept. Und wird eineinviertel Stunden befragt. Und dann, am 12. November, um 11, am Wiener Ballhausplatz, heißt es: 1. Und die Entscheidung kommt.

Für St. Pölten. Oder eben nicht. Schade wäre das schon. Nicht nur für das KinderKunstLabor (das man sowieso bauen will). Auch für das Festspielhaus, für das Cinema Paradiso, für das Landestheater, für die Bühne im Hof – all die, die sich schon seit Jahren das Label „Europäische Kulturhäuser“ verdient haben.