365 Tage hat das Jahr und jeder davon ist einem Thema gewidmet. Manche davon sind reichlich kurios, so ist am 25. Mai, der Internationale Handtuch-Tag. Warum der nötig ist, wissen wohl nur wenige Eingeweihte.

Die mit Abstand kuriostesten Tage gibt es - wenig verwunderlich - in den USA. Etwa den Tag des Nagellacks am 1. Juni, für die Kosmetikindustrie sicher superwichtig. Was aber nicht heißt, dass es nicht auch durchaus würdige Tage gibt.

Wie den Tag des Artenschutzes am 3. März. Oder den Internationalen Frauentag am 8. März. Er erinnert an die Wichtigkeit der Gleichstellung der Geschlechter. Und wird am 9. März schon wieder konterkariert: Es ist der Tag der Barbiepuppe.