Vor den Spielen gegen Nordmazedonien, die Niederlande und die Ukraine haben sich Alaba & Co. selbst die Latte so niedrig wie möglich gelegt. Besser so als umgekehrt. Die Foda-Truppe kann fast nur überraschen. Und somit hat die flaue Vorbereitung auch ihr Gutes. Sonst würden einige unser Team schon vor dem Anpfiff als EM-Favoriten feiern.