Dort freute sich am Montag sogar die Politik sichtlich über die nächsten Lockerungswellen. Verglich Theater und Co. ganz flott gleich mit der Gastro (die seien ja „wesensverwandt“, was auch für Pausen und Pausenbuffets spräche).

Und meinte – Abstand, Mundschutz und Sicherheitskonzepte hin oder her – auch noch ganz lapidar: Eine halbwegs gut besuchte Veranstaltung mit Maske sei besser als eine leere ohne. Zum Freuen, ganz ohne (unfreiwillige) Komik, gab’s noch zwei Sätze als Draufgabe.

Nämlich: Im Freien gäbe es ab 1. Juni keine Maskenpflicht. Und auf der Bühne keinen Ein-Meter-Abstand. Sehr schön!