Der Fasching schwächelt.

Was wir heute als Fasching feiern, gab es schon vor 5.000 Jahren in Mesopotamien. Spätestens die Römer machten daraus ein äußerst orgiastisches Vergnügen; sie betranken sich, kehrten die Machtverhältnisse um und setzten die Sexualmoral außer Kraft.

Viel hat sich daran nicht geändert. In den Tagen und Wochen vor der strengen Fastenzeit, die ein katholisches Phänomen ist, wie daher auch der Fasching, fallen viele Hemmungen. Aber die Spannung lässt nach: Getrunken wird immer, mit dem Sex halten es viele auch während des Jahres nicht so streng und für die Kritik an den Mächtigen haben wir das Kabarett.

Aber immer noch gilt: Besser Feste feiern als feste fallen.