Auch mit dem hierzulande so beliebten provisorischen Übergang, dem gelernten Österreicher auch unter der Bezeichnung „Dauerlösung“ bekannt, ist es jetzt vorbei. Boris Johnson, der den Briten den Brexit am 31. Oktober versprochen und das nicht gehalten hat, wird vor Neid erblassen angesichts dieser österreichischen Leistung, sich auf etwas festzulegen. Wie man weiß, nicht die prominenteste Disziplin in der Alpenrepublik. Dennoch: Die letzte Wirtshaus-Zigarette wird am 31. Oktober ausgedämpft. Echt. Es wird dauern, bis wir das glauben.