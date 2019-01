Der Schnee trübt den Blick.

Für gewöhnlich freuen sich viele, wenn es im Winter schneit: Kinder meistens, Winterromantiker jedenfalls und Touristiker so gut wie immer. Wenn es so viel schneit wie aktuell, dann schlägt das Pendel aber schnell in die andere Richtung aus. Die Angst geht um.

Auch die Angst vor Stornierungen. Die Medien würden maßlos übertreiben, sprach ein Touristiker jüngst im Radio. Tja, das kann sein. Höchste Lawinenwarnstufe, zahlreiche Tote und von der Außenwelt abgeschnittene Orte sind dennoch Fakten. Wir lernen: Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen der Meinung eines Menschen mit Eurozeichen in den Augen und Medien, die mit „Killer“, „Hölle“ oder „Horror“ titeln.