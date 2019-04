Oder ein paar knallbunte Eier im Ribiselstrauch verteilen. Man kann aber auch ein paar Hennen (und einen Hahn) ins Osternest stecken. Genauer: 25 Euro der Caritas spenden, die dafür eine Hühnerschar anschafft und einer Familie in einem von Afrikas Hungergebieten eine neue Lebensgrundlage bietet. Und dem Küken in Europas Wohlstandsfamilie die (Plüsch-)Henne Herta (auch als Spende) zum Schokohasen ins Gras setzen – und damit ein bisschen Osterfreude in die Armut anderswo bringen.