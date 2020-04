... Mit solchen Baumarkt-Analogien hat Doris Felber, Chefin der gleichnamigen Bäckereikette mit sieben Filialen in Niederösterreich, via Video versucht, Heimwerker zum Einkauf in ihren baumarktnahen Filialen zu animieren. Das hat ihr neben Lob auch viel Häme eingebracht.

Dabei hat Felber trotz einiger Fallfehler viel richtig gemacht: riesige Wirkung, unfreiwillige zweideutige Anspielungen und humorvoller Umgang mit einer ernsten Lage. Liebe Hassposter, mit welch „genialen“ Aktionen würdet ihr denn versuchen, euren 400-Mitarbeiter-Betrieb zu retten?