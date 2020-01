Mit einem Festakt von Österreichs Nationalrat in den Börsesälen in Wien. Mit einer Zeremonie von Europas Parlament im Plenum in Brüssel. Mit einer Gedenkveranstaltung im ehemaligen Lager in Polen.

Aber Feiern, oder besser: Gedenken allein ist viel zu wenig. Reden ist mindestens genauso wichtig. Nachfragen. Mitdenken. Und: Zuhören. Denen, die damals dabei waren. Und den Wahnsinn überlebt haben. Und was, wenn die einmal nicht mehr sind? Dann müssen die weitermachen, die noch da sind. Und das nicht nur am 27. Jänner…