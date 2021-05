Der gehört (vorläufig) nur den Niederösterreicherinnern und Niederösterreichern. Und der gehört, so sagt’s die Landeshauptfrau, der Regionalkultur. Und zwar jedes Jahr. Am 19. Mai.

Wobei: Gefeiert gehört – nach all dem Dunkel, all der Stille, all den Mühen und all dem Warten – ohnehin jeder Tag. Nämlich jeder Tag, der offen hat. Die Wirtshaustüren. Die Sportplatztore. Die Hoteleingänge. Und, natürlich, die Theater-, die Konzert-, die Kino-, die Kleinkunst- und die Großkunstsäle. Bis zur nächsten Krise…