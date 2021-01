Was zum Corona-Jahreswechsel spannend war? Die Regierung hielt explizit per Verordnung fest, dass die Kracherei nicht gestattet sei. Vermutlich, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Genau weiß man’s nicht…

Unnötig war es jedenfalls, weil das Abschießen von Feuerwerken im Ortsgebiet ohnehin und grundsätzlich verboten ist. Ob sich heuer mehr Leute daran hielten, verbarg in Niederösterreich großteils der Nebel. So und so: Viel Lärm um nichts.