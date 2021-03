Ist alles wie immer. Nur (erst recht in der Krise) noch schlimmer. Noch mehr Frauen am Herd und an der Waschmaschine, im Home Office und in der Home School. Da reicht es auch nicht, wenn Europas Kommission endlich einmal eine Präsidentin oder Amerika endlich einmal eine Vizepräsidentin hat.

Und da reicht es vor allem nicht, wenn man(n) genau einen Tag darüber nachdenkt, über die Frauen und ihre Rechte…