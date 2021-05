Wird es endlich Frühling, im Corona-Winter. Das liegt nicht nur an steigenden Temperaturen und sinkenden Zahlen. Das liegt auch am Impfen, bei dem man gerade kräftig Gas gibt. Und für das man europaweit bis Jahresende drei Milliarden Dosen produziert haben will.

Dass auch die nächsten 1,8 Milliarden Impfdosen schon vorbestellt sind, das liegt an Europas Union, die endlich zeigt, wie (gut) es gemeinsam geht. Beim Testen dagegen fängt man gerade erst an, über europaweite Gratisangebote zu reden. Da braucht’s wohl noch einen Turbo mehr...