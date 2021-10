Am letzten Sonntag im Oktober, also heuer: am Halloweens-Tag, ist sie für dieses Jahr vorbei, die Sommerzeit. Müssen die Uhren von 3 auf 2 (Uhr) zurück. Und bleibt nur die Frage: Wie lange noch?

Denn eigentlich hätte sich Europas Union schon 2019 auf die Abschaffung der Umstellung geeinigt. Und eigentlich hätte diesen März zum letzten Mal die Sommerzeit begonnen. Die Entscheidung dazu liegt – wie vieles andere – schon seit Pandemiebeginn im Winterschlaf…