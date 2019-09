Die einen gehen auf die Straße. Die anderen kaufen „lieber ohne“ (nämlich ohne Verpackung). Und die Dritten? Stellen sich vor die Kamera. Und sagen, was sie denken. Zum Klima.

Uschi Strauss und Adele Neuhauser zum Beispiel. Robert Palfrader und Hugo Portisch. Hilde Dalik und Leo Hillinger. Sie alle lässt Österreichs Fernsehmagazin tele (das auch der NÖN beiliegt) für den Klimaschutz sprechen.

Und das in einer Kampagne, die von Eigen-, Wahl- und so gut wie jeder anderen Werbung so weit entfernt ist wie das Meer davon, plastikfrei zu sein. Und doch, meint auch der Kampagnen-Slogan: „Die Welt ist noch zu retten!“ Und zwar von jeder und jedem, die und der bei sich selbst anfängt …