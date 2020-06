„Black lives matter!“, also: „Schwarze Leben zählen!“, steht auf den Schildern der Anti-Rassismus-Demonstranten in Minneapolis, in Washington und in New York. Aber: Das gilt nicht nur im Land von George Floyd und Donald Trump. Das gilt überall. Erst recht, wenn man „schwarz“ durch „anders“ ergänzt, durch „fremd“, durch „jüdisch“, durch „muslimisch“, durch „migrantisch“, durch „beeinträchtigt“.

Weil: Diskriminierung gibt’s in Niederösterreich wie in Minnesota – wenn auch nicht mit tödlichen Folgen. Marschieren muss man trotzdem dagegen, wie gerade auch beim Schweigemarsch im Waldviertler Lauterbach. Aufstehen, einmischen, dagegenreden auch.

Denn: Jedes Leben zählt!