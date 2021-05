Zumindest nicht in der Kultur. Weil: Tür aufsperren, Licht aufdrehen, Spielen kann kein Theaterhaus. Das kann auch kein Konzertsaal. Das kann (vielleicht) ein Museum. Aber Künstler auf der Bühne?

Die kann man nicht aufdrehen wie die Stereoanlage oder den Fernseher. Und die können auch nicht bis Saisonende (und das ist in den fixen Häusern halt schon in gut einem Monat) alles aufholen, was bis jetzt still und dunkel war. Die brauchen – wie auch die Fußballer in den heimischen Ligen, die gleich fünf Wochen zum „Aufwärmen“ haben – Vorlauf-, Einspiel-, Ouvertüren-, Prolog-Zeit.

Jetzt!