Quarantäne? Hilft nicht. Schutzmasken? Bringen auch nichts. Und Impfung gibt’s erst recht keine. Schließlich ist der Hunger auch kein Virus. Aber das Recht auf Nahrung immerhin ein Menschenrecht. Und doch wächst der Hunger – auch in Österreich. Und doch wachsen die Konzernriesen – vom Saatgut bis zur Schokolade. Und doch wächst die Angst der (kleinen) Produzenten – vor dem nächsten Sturm, der nächsten Hitze, der nächsten Förderkürzung.

Was da hilft? Bewusstsein. Widerstand. Engagement. Filmtage – wie die, die diese Woche auch in Niederösterreichs Kinos und in Österreichs Fernsehprogramm starten. Und vielleicht dann doch ein (inter-)nationaler Krisenstab. Gegen den Hunger…