Auch in Niederösterreich wird der Gedenktag an den heiligen Bischof jedes Jahr begangen. An diesem Tag schenken normalerweise viele NÖ-Wirte grün gefärbtes Bier aus, keltische Volksmusikbands haben Hochsaison, Gaststätten ergänzen ihre Speisekarten um die irische Küche.

Das alles wird heuer nicht stattfinden. Zumindest für die Gegner der angelsächsischen Feste erfreulich. Irland-Liebhaber müssen aber trotz des Lockdowns nicht auf dem Trockenen sitzen. Online-Feiern sind geplant. Also: die Gläser hoch und „Prost!“ – oder wie man in Irland sagt: „Sláinte!“