Wir haben immer, und zwar wirklich i m m e r Grund, unsere stärkste Charaktereigenschaft ausleben zu können: das Jammern. Im Winter haben wir zu viel Schnee. Unsere Städte und Straßen sind fast immer verstopft – so wie unsere Züge. Und auch die Fauna gibt uns allen Grund, genervt zu sein. Der Eichenprozessionsspinner sucht uns in den Wäldern heim. Oder die Junikäfer, man denke an das ohrenbetäubende Brummen!

Es gibt aber einen Lichtblick: Zumindest wissen wir jetzt, dass der Mythos vom „süßen Blut“, auf das die Gelsen besonders abfliegen, tatsächlich ein Mythos ist. Fein! Geteiltes Jammern macht ja doppelt Spaß.