Hand aufs Herz: Nichts drückt den österreichischen Charme so sehr aus, wie das neue alte Jugendwort des Jahres. Oida! Dafür braucht es kein Voting und keine Jurybegründung. Dafür braucht es nur den Weg durch den Supermarkt.

„Oida? Wie teuer ist bitte die Butter?“ „Oida, des is mei Wagerl!“ „Oida cool, der Eiskaffee ist im Angebot!“ „Oida!!! Pass’ doch auf, wo du hingehst!“ In kaum etwas anderes legt der Österreicher so viel Gefühl wie in diese vier Buchstaben.

Manchmal wird es missverstanden. Manchmal wird es zu viel. Doch wirklich immer liegt das Detail im Ton. Denn dieser macht die Musik. Und gerade jetzt in der Adventzeit ist Musik wichtig. Nicht nur in Form eines Weihnachtsliedes.