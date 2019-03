Der Gedanke ist nicht neu und vordergründig gar nicht verkehrt. Warum soll die Allgemeinheit für Verhaltensauffällige zahlen, die ihre Emotionen nicht im Griff haben?

Das Argument, dass mit den Kosten der Polizeieinsätze – und die gehen oft in den sechsstelligen Bereich – der Sport querfinanziert werden würde, ist nicht von der Hand zu weisen. Nur hat da eben der Sport kein Monopol darauf. Bälle, Konzerte, politische Demonstrationen – so gesehen werden auch die Kultur und die Demokratie querfinanziert. Und das ist schon auch gut so.