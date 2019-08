Ganze 74 Prozent der österreichischen Autobesitzer sind der Ansicht, dass sie das richtige Fahrzeug attraktiver erscheinen lässt.

So eine Studie von AutoScout24. Also bitte schnell einen Sportwagen kaufen, wenn Sie auf Partnersuche sind, denn dieses Auto macht so richtig sexy. Ob es praktisch ist, ist ein anderes Thema.

Und auch das Thema Umwelt ist aktuell bei Herrn und Frau Österreicher eher unsexy – bei den Elektroautos ist noch großer Aufholbedarf (im Ranking nur an siebter Stelle). Wobei: Bei einem Ampelsprint schaut so mancher Sportwagen gegenüber einem Zero-Emission-Auto blass aus.