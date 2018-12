Still, still, still….

Still ist es in der „stillsten Zeit“ schon lange nicht mehr. Das liegt vielleicht am fehlenden Schnee (das kann ja zumindest heuer noch werden). Das liegt sicher an der immer lauter dröhnenden Dauerbeschallung vom Weihnachtsmarkt bis zur Geschenkeabteilung. Und das liegt ganz sicher an der fehlenden Zeit.

Die fehlt beim Geschenke-Suchen, beim Kekse-Backen, beim Adventlieder-Singen. Die fehlt aber auch beim Weihnachtskarten-Schreiben. Wenn überhaupt, wird gemailt, gepostet, gestreamt oder gesimst. Dabei wäre eine liebevoll ausgesuchte, händisch geschriebene und rechtzeitig geschickte Weihnachtskarte doch eine der stillsten Kostbarkeiten, die man schenken kann ...