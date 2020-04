So viele offene Fragen auch nicht. Wer darf wann aufmachen? Wer darf wann spielen? Wie? Wo? Mit wem? Vor wem? Und: Was überhaupt (keine Liebe, keine Triebe, keine Hiebe – heißt das also: Distance Feeling)?

Und: Wer zahlt das? Und wer zahlt das, wenn dann doch keiner spielt (oder noch schlimmer: keiner kommt)? Antworten gibt’s für all die Fragen keine. Nicht aus dem Bundeskanzleramt. Nicht aus dem Kulturstaatssekretariat.

Und Geld? Gibt’s, wenn überhaupt, vom Land. Oder aus Fonds, die die meisten gar nicht in Anspruch nehmen können. Höchste Zeit also, für klare Ansagen. Wenn nicht jetzt, wann dann?