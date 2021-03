Die singen in Corona-Zeiten ohnehin ohne Publikum. Sogar die kommenden. Dafür spart man da, zumindest in Österreichs öffentlich-rechtlichem Rundfunk, weder an Technik noch an Glamour.

Und hat mit Bomben und Granaten, nein: Glitzer gerade einen der Quotenbringer des letzten Jahrzehnts aus der Versenkung geholt: „Starmania“. Ganz schön viel(e) Scheinwerfer also, in den nächsten zwei Monaten, im Freitagabendprogramm.

Und wann kommt endlich die Samstag-Abend-Show wieder? Mit Wetten, Quiz oder anderen (klugen) Spielen? Zeit dafür wäre genau jetzt…