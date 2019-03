„Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht.“ Das alte Sprichwort aus einer Zeit, in der Selbstversorgung kein Fremdwort war, ist out. Heutzutage müssen Landwirte mit der Zeit gehen. Es ist kein Platz für die dem Spruch implizierte Scheu vor Neuem. Digitalisierung heißt das Zauberwort – auch am Bauernhof.

Nur : Die Skepsis gegenüber dem Technik-Zeugs weicht nicht sofort. „Es ist ja früher auch gegangen“, wird dagegengehalten. Ja, aber früher gab’s noch kein Bauernsterben in dem Ausmaß. Vielleicht sind es ja die Apps und Sensoren, die den Bauern wieder Rentabilität bringen. Hoffen wir’s. Sonst heißt es bald: „Was wir essen, kennt der Bauer nicht“. Und das wäre für uns alle schlimm.