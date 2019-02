Rechtzeitig vor dem traditionellen Wiener Opernball ist der nicht minder traditionelle 86-jährige Richard Lugner wieder da. Und im Gepäck hat er eine neue Werbe-Idee: In angeblicher Ermangelung eines Stargasts darf ganz Österreich via Social Media aus einer speziellen Familie den Gast auswählen, der ihn am 28. Februar begleiten darf: ein Mitglied der Familie Putz.

Ja, jene Familie aus der XXXLutz-Werbung, die man entweder liebt oder hasst. Will er aber sichergehen, dass er von wirklich allen geliebt wird, dann könnte Lugner auf eine andere, viel weniger polarisierende Werbe-Ikone zurückgreifen: Wie wär’s mit dem Ja!-Natürlich-Schweinderl von Billa, dem die Herzen zufliegen? Anita Kiefer