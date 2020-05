Sie fahren selbst in Coronazeiten aufs Land und bringen in unsere Dörfer das gefährliche Virus. Und jetzt exportieren sie das Virus sogar mit dem Bus in unser Postverteilzentrum, tönt es auf der einen Seite.

Auf der anderen: Die provinziellen Niederösterreicher „bashen“ wieder mal die urbanen Wiener, bringen als Pendler selbst das Virus in die Stadt – und eigentlich hat der Wiener Viruscluster seinen Ursprung in Hagenbrunn. Wien gegen Niederösterreich und umgekehrt – gerade in Wahl- und Krisenzeiten ein beliebtes Derby zweier Nachbarn, weil es von den wahren Problemen ablenkt.

Hoffen wir nur, dass es niemand ernst nimmt.