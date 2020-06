Da war gerade bekanntgeworden, was die FPÖ-Politiker HC Strache und Johann Gudenus einst in Ibiza geplant hatten. Doch so eindeutig die Bilder waren: Für das blaue Ex-Duo ist das „Schnee von gestern“, war anders gemeint und auf jeden Fall eine „bsoffene Gschicht“.

Eine solche wurde nun der wegen Ibiza zur Kanzlerin mutierten, viel integreren Ex-Verfassungsgerichtshofs-Chefin Brigitte Bierlein zum Verhängnis – der Führerschein ist weg, ihre weiße Weste auch. Dennoch könnten sich die beiden Herren etwas von Frau Bierlein abschauen. Nämlich, wie man damit umgeht, wenn’s einen erwischt ...