Und wenn dann keiner kommt, der das erfüllt? Dann fängt man am besten selbst an, mit dem Wünsche-Erfüllen. Lässt einen Esel nach Äthiopien traben. Lässt ein paar Hühner in den Senegal flattern. Schickt eine Ziege nach Burundi. Eine Schüssel Maisbrei nach Kinshasa.

Oder man kocht einen Teller Suppe für die Ukraine, packt eine Schultasche für Österreich und bringt Decke, Jacke und Tee auf die Parkbank. Und für den Klimaschutz könnte man noch einen Baum pflanzen, am besten in Amazonien. „Treedom“ heißt die Initiative für Letzteres, „Schenken mit Sinn“ (der Caritas) für alles andere. Sinnvoller geht’s kaum!