Dort wurde die Geburt von Mensch-Tier-Hybriden genehmigt. In der Endausbaustufe sollen Organersatzteillager entstehen. Jetzt kann man freilich darüber diskutieren, was der Mensch alles dürfen sollte. Was er alles kann, ist aber faszinierend.

Wobei! Anlässlich des Mondfahrtjubiläums stellte ein – eher kahlköpfiger – Nachbar frustriert fest: „Seit 50 Jahre können wir auf den Mond fliegen, aber gegen Haarausfall habens’ noch nix g’funden!“ Vielleicht kommt jetzt Hilfe aus Japan.

Kann sein, dass dort eine Art Rollrasenhaarratte kreiert wird. Ekelhaft? Schon, aber der Leidensdruck der Glatzerten ist groß. Zwei links, drei rechts … Sie erinnern sich?