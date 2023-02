Hans Peter im Glück

Werbung

Ja, Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) hält sich eine Hintertür offen. Die Frage, ob er sich in der Personaldebatte um SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner zurückhalten werde, bejahte er zwar – aber mit dem Zusatz, dass das nur ein „paar Wochen“ gelte. Hintergrund: Er will den Kärntner und Salzburger Kollegen nicht in die Wahlkampfsuppe spucken.

Ist Doskozil gescheit, bleibt er auch nach den Wahlen bei seiner neuen Linie. Zuletzt hat ihm seine forsche Art, höchstselbst am Sessel der Chefin zu sägen, intern mehr geschadet als genutzt. Gerade in der Wiener SPÖ und im Gewerkschaftsflügel wurde an seiner Verlässlichkeit gezweifelt. Dieses Jahr legt es Doskozil auf seinem Weg zur Kanzlerkandidatur anders, und gewiefter, an. Er gibt inhaltlich mit Ärztesalär, Wohnbeihilfe und Wärmepreisdeckel den Ton an. So zeigt er der Basis, die skeptische Funktionärsschicht inklusive, dass er nicht nur beim „rechten“ Thema Migration strahlen kann.

Doskozil nutzt seine Rolle als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz. Rendi-Wagner wird als im TV meist schwächelnde Oppositionschefin mehr und mehr an den Rand gedrängt.

Weil auch ehemalige Verbündete, wie Kärntens Landeschef Peter Kaiser mit seinem ungelenken Spiel von der „Doppelspitze“ und dem „Team“ um Rendi-Wagner, langsam abrücken, steigen Doskozils Aktien. Das gilt jedenfalls für die Bundesländer.

Doskozil kann sich derzeit zurücklehnen und andere die Autorität der Chefin untergraben lassen. Er weiß, dass er derzeit die wohl vielversprechendste rote Ant-wort auf den Aufstieg der FPÖ ist.