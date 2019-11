Mich kann man nicht so schnell mit schnödem Mammon oder sonstigen Besitztümern locken. Was im Leben zählt, sind die inneren Werte!

Naja, fast.

Denn vor einigen Jahren, es war genau eine Woche vor Muttertag, durfte ich mich stolze Besitzerin eines großen Vans nennen, eines Autos, dessen Ausstattung jedem noch so kleinen Bedürfnis meiner reichen Kinderschar entsprach.

Vorbei waren die Zeiten, in denen die Kinder frierend in Decken gehüllt am Rücksitz saßen, vorbei die stundenlangen Aufenthalte in diversen Werkstätten, weil Bremsbeläge, Reifen oder Einspritzpumpen nicht funktionierten. Vorbei das ewige Desaster havarierter Autos, die wir günstig erstanden hatten.

Obwohl ein Auto für mich grundsätzlich ein reines Fortbewegungsmittel ist, zogen nun mit dem neuen Wagen auch neue Gewohnheiten in die Garage ein. Keine dreckigen Schuhe, keine Getränke und um Gottes willen kein bröseliges Essen, zumindest so lange nicht, bis die letzten Leasingraten bezahlt waren!

Meine Söhne fluchten und beklagten wortgewaltig den sauberen, aber ungemütlichen Zustand während unserer Fahrten.

Einen Tag vor Muttertag herrschte im Haus aufgeregte Hektik. Die Großfamilie war angesagt, und so stand ich ziemlich nervös und gestresst – immerhin hatte ich fünfundzwanzig hungrige Mäuler zu stopfen - in der Küche, kochte, rührte und panierte für das Großereignis.

Mein achtjähriger Sohn kam freudestrahlend zu mir in die Küche gerannt. „Mama! Du bekommst dein Muttertagsgeschenk heute schon!“ Danach zog er mich aufgeregt in die Garage.

Oh, wie süß!

Er hatte die Heckklappe meines geliebten Vans mit einem überdimensionalen Blumenherz aus Rosen und Margeriten verziert. Unter dem Herz war in großen Lettern ein weißer Schriftzug gemalt: „Die beste Mutti der Weld!“

Ich war gerührt, obwohl man Welt mit hartem „t“ und nicht mit weichem „d“ schreibt.

Um Constantin und seine ausgeprägte Rechtsschreibschwäche nicht dem allgemeinen Gelächter der Familie preiszugeben, schlich ich mich in der Nacht in die Garage und versuchte den kleinen Fehler auszubessern. Doch mit Wasser, Putzmitteln und sonstigen Flecklösern war diesem orthographischen Missgeschick nicht beizukommen.

Die Buchstaben waren mit weißem Lack gemalt!

Verdammt, mein schönes neues Auto!

Ich saß neben dem Kübel Wasser in der Garage und heulte, bis mich mein Mann mit einer sanften Umarmung aus der Verzweiflung hob.

„Kränk dich nicht! Ist doch bezaubernd, wie sehr dich Constantin liebt! Und das mit der Rechtschreibschwäche werden wir auch noch in den Griff bekommen!“

Dass ich nicht wegen des weichen „d“, sondern wegen meines neuen Autos weinte, konnte ich ihm natürlich nicht sagen. Immerhin weiß er ja, dass mich weder schnöder Mammon noch andere Besitztümer reizen. Was im Leben zählt, sind ja die inneren Werte!

So ist jeder Tag ein Muttertag für mich. Spätestens dann, wenn ich morgens in die Garage komme und mir die weißen Lackbuchstaben entgegenlachen:

„Die beste Mutti der Weld!“

